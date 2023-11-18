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ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بعيد إستقلال بلادها من خلال صورة لـ الملك محمد السادس إلى جانب علم المغرب، نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها بالقول : "أتقدم للسدة العالية بالله مولانا السلطان الملك محمد السادس نصره الله وللشعب المغربي قاطبة بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لعيد الاستقلال المجيد أعاده الله على بلادنا بالأمن والسلام والازدهار والاستقرار".
وكانت دنيا قد شاركت الجمهور مجموعة مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، كشفت فيها بشكل واضح عن وجه إبنتها الصغرى ليلي روز، وهي إلى جانب شقيقتها غزل، وذلك بالرغم من تهديدات طليقها المنتج البحريني محمد الترك لها، في حال كشفت عن وجهها مرة أخرى، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- دنيا بطمة تعايد الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة عيد إستقلال بلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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