إليسا تثير الجدل بتصريحها الأخير عن معجبيها.. فماذا قصدت؟

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الفنانة اللبنانيةإليسا حالة من الجدل بسبب تصريحها الأخير، والذي تحدثت فيه عن معجبيها، وعن أخلاقهم.

وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص، من دون ذكر السبب: "ما بعمري ببرر بس لما الموضوع يتعلق بأشخاص بعتبرهن عيلتي الموضوع مختلف. الفانز بعرفن اسم واسم وما ممكن يقللو احترام مع حدا بس في ناس بيستخدمو صورتي وبيسيئو لأشخاص تانيين وهيدا شي مش مقبول وبرفضو تماما. اللي بيحبوني وبحبن هني قمة الاحترام".

وتستعد الفنانة إليسا والفنان وائل كفوري لإحياء حفل غنائي، ومن المقرر إقامته اليوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، على خشبة مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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