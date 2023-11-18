شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أعمال فنية بين السينما والدراما جمعت أحمد حلمى ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجمان أحمد حلمي ومنى زكي، بعيد ميلادهما اليوم السبت 18 نوفمبر، وهما نجمان حققا نجاحًا كبيرًا في السينما والدراما المصرية، واستطاع كل منهما أن يضع بصمته الخاصة في السينما والدراما، فأصبح أحمد حلمي نجم شباك له جماهيرية عريضة في مصر والوطن العربى، وهو نفس الأمر الذى ينطبق على النجمة منى زكي التي صنعت نجوميتها ببراعتها وأدائها التمثيلى المميز.

تميز أحمد حلمي ومنى زكي في التمثيل والكيميا بينه وبين زوجته، جعل الجمهور يصدر رسائل باستمرار لهما بأن يشاركان في عمل يجمعهما، ولعل هذا السبب يكمن في الكوميديا التي يظهران بهما الثنائى وتميزها في الأداء التمثيلى واتقان الشخصية بحذافيرها، ولكن هناكا لكثير من الأعمال التي جمعتهم بعضها يعرفها الجمهور وبعضها لا يعرف بها.

في السينما

اجتمع الثنائى احمد حلمي ومنى زكي في فيلم "سهر الليالى"، ولكن هذا العمل ضم العديد من الأبطال فهو بطولة جماعية، فقد شارك بجوار أحمد حلمي ومنى زكي كل من، حنان ترك وعلا غانم وجيهان فاضل، وشريف منير وخالد أبو النجا وفتحي عبد الوهاب.

وشارك الثنائى أيضا في فيلم "عمر 2000"، وشارك في بطولته بجوارهم خالد النبوى وموناليزا وماجد الكدواني، وفيلم "ليه خلتنى أحبك"، وشاركهم في البطولة كل من كريم عبد العزيز وحلا شيحة، كم ظهر الثنائى كضيفا شرف في فيلم "التجربة الدنماركية" للزعيم عادل إمام.

في الدراما الإذاعية

اجتمعا الثنائى أحمد حلمي ومنى زكي سويا في 6 مسلسلات إذاعية منذ عام 2010 وحتى 2017، وهم ، يانا يا انتى، مشاكسة حرة، منحوس ونصف، فيلا الباشا، عايش بطولو، وأخر عمل إذاعى جمعهما كان مسلسل شطة هندى.

في الدراما التليفزيونية

لم يجتمع الثنائى في الدراما التليفزيونية سوى في مسلسل "لحظات حرجة" وظهر كضيفا شرف ضمن أحداث إحدى حلقاته، واللذى عرض عام 2007.