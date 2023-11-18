عمرو أديب سعيدٌ وفخورٌ في حفل زفاف نجله… وهذه نصيحته الى ضيوفه

احتفل الإعلامي المصري، عمرو أديب، مساء أمس الجمعة الواقع فيه ١٧ من الشهر الحالي، بزفاف نجله البكر خالد على فتاة من خارج الوسط الفني في أحد فنادق القاهرة، بحضور عائلة العروسين وبعض الاصدقاء المقربين بناءً على طلب الإعلامي وابنه اللذين أرادا حفل زفاف بسيط.

ومن أجواء العرس، انتشر فيديو لـ “أديب” ظهر فيه وهو يشارك سعادته الكبيرة بزواج ابنه البكر خالد على الكاتبة فرح الطوخي، متحدّثًا عن أهمية الطيبة في مواصلة الحياة، مشيرًا الى أنّ الجميع يحيا في عصر خلا من الطيبة، ومعبّرًا عن فخره بانتمائه الى عائلة جميع أفرادها طيّبون، ليعود ويشكر ضيوفه على حضورهم حفل الزفاف خاتمًا بالقول “أنا بجد نفسي أعيط”.

تجدر الإشارة الى أنّ خالد هو الابن الأكبر للإعلامي عمرو أديب من زوجته الأولى أماني سوكا، قبل ان يرتبط رسميًّا بالاعلامية لميس الحديدي التي سبق ان وثّقت لحفل خطوبة خالد عبر صور نشرتها على إنستغرام ظهرت من خلالها في إطلالة نادرة الى جانب زوجها الإعلامي وابنهما نور، موجّهة رسالة الى العريس هنّاته فيها وعروسه على فرحة أوّل شاب من عائلة “أديب”.