بكلمات مؤثرة.. هيا عبد السلام تستذكر والدها الراحل

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة الكويتية هيا عبد السلام، لمتابعيها، صور نادرة، جمعتها بوالدها الراحل رسام الكاريكاتير عبد السلام مقبول.

وشاركت هيا صورتين نادرتين جمعتاها بوالدها في طفولتها، وأرفقت الصور بتعليق جاء فيه: "اللهم إن أبي المتوفي بين يديك.. فأسالك أن تأنس وحشته وترحم شيبته وأبدله دار خير من داره وزوجا خيرا من زوجه وذرية خيراً من ذريته".

وظهر والد هيا في الصورة الأولى وهو يحتضنها ويقبلها، أما بالثانية فظهر وهو يحملها ويبتسم لها.

وعلق عدد من متابعي هيا على الصور، وتمنوا لوالدها الرحمة والمغفرة.

يذكر أن هيا كانت قد أعلنت وفاة والدها عبد السلام مقبول، في منتصف شهر تموز/ يوليو عام 2021، عن عمر ناهز الـ69، بدون توضيح أسباب الوفاة، وأشارت إلى أنها ستتقبل التعازي عبر الهاتف بسبب ظروف فيروس كورونا.

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