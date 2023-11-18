لاميتا فرنجية بإطلالت متعددة بالمايو وروب الحمام وتستجم على البحر مع ولديها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أمضت العارضة اللبنانية لاميتا فرنجية يوماً ممتعاً على البحر مع ولديها وذلك في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

شيلاء سبت تنهار بالبكاء في عيد ميلادها بعد سخرية الجمهور من عمرها - بالفيديو



ووثقت لاميتا تفاصيل هذا النهار من خلال نشرها عدداً من الصور في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بدت في إحداها وهي على الشرفة تلف جسدها بلحاف فقط والتقطتت الصورة من الخلف وفي صور أخرى ظهرت مرتدية روب الحمام على سرير غرفة الفندق كما نشرت صوراً أخرى بدت فيها جالسة على الشرفة وقد مدت ساقيها وفي صور أخرى كانت مرتدية مايو السباحة وتلاعب إبنها كما وثقت لهو ولديها في المنتدع السياحي الذي أمضوا فيه يومهم.

وكانت لاميتا احتفلت بعيد ميلادها في 15 نوفمبر الحالي مع صديقاتها في أحد الاماكن الفخمة في دبي واستعرضت جمالها اذ اختارت ان ترتدي جامبسوت باللون الفوشيا مفتوح على الظهر وذو قصة جريئة عند منطقة الصدر كما ظهر قالب الحلوى الذي صمم خصيصا لهذه المناسبة والذي يعكس شخصية صاحبة العيد المحبة للمكياج وللتسوق من العلامات التجارية المعروفة مثل شانيل كما ظهرت زجاجات من المشروبات الكحولية على الطاولة وتحديداً الشامبانيا. يذكر ان لاميتا قد بلغت من العمر 42 عاماً.