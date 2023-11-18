عامر زيان يستعين بكلمات أغنية وديع الصافي ليعبر عن محبته لـ جنـ وب لبنان

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الفنان اللبناني عامر زيان عن تضمنه مع جنـ وب لبنان بعد القصف الإسرائيلي الذي توسع ليطال اليوم عدة مناطق فيه.



واستعان زيان بكلمات أغنية للفنان الراحل وديع الصافي "يا بيت صامد بالجنوب" فكتب منشوراً تضامنياً في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي جاء فيه :"ألله معك يا بيت صامد بالجنوب يا التحت سقفك عالوفا ربيتنا مش كتير عليك ترخصلك قلوب بنوب ما مندشرك يا بيتنا".

من ناحية أخرى، وما زالت أغنية عامر زيان الضاربة "مخلص وغدار" التي طرحها على يوتيوب في نيسان الماضي تزامناً مع عيد ميلاده، تحقق أصداء واسعة بعدما نالت استحسان جمهوره ومتابعيه.

الأغنية من كلمات مارسيل مدور، ألحان رواد رعد، توزيع موسيقي ناصر الأسعد، وصورها على طريقة الفيديو كليب من إخراج كفاح بلاني.