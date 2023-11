أمل العنبري تعبّر عن سعادتها بلقاء ستيف هارفي في البحرين-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وثقت الفنانة المغربية البحرينية أمل العنبري لقاءها بالنجم الأميركي الكوميدي والكاتب ومقدم البرامج والمؤثر ستيف هارفي وذلك عبر نشرها صورة لها برفقته في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، لكنها لم تذكر إن كان قدم إلى هذا البلد لقضاء عطلة أم أنه في رحلة عمل.



وأرفقت أمل الصورة بتعليق عبرت فيه عن سعادتها بلقاء هذا النجم الكبير كاتبة :"لقد غيرت العالم وساعدت جميع النساء بإفشاء أسرار الرجال عندما قمت بتأليف الكتاب المتميز act like a lady think like a man، يشرفنا وجودك في البحرين".

والفنانة أمل العنبري هي من ابرز الوجوه الفنية الشابة بالوسط الفني المغربي و الخليجي دخلت أمل العنبري المجال الفني عن طريق ظهورها كمتسابقة ببرنامج ستار أكاديمي ، أول ظهور إعلامي لها علي الشاشة و بعد خروجها من البرنامج قامت الفنانة أمل العنبري بطرح عدد من الأغاني الخاصة بها و كانت هذه الأغنيات من تأليفها و ألحانها و حققت هذه الأغنيات نجاح ملحوظ و أشاد الكثير بامتلاكها صوت جذاب و قوي .

ثم دخلت مجال التمثيل و كانت بدايتها مع المخرج محمد دحام الشمري ثم توالت بعد ذلك أعمالها الفنية بالتمثيل و تنوعت ما بين الأعمال الدرامية و الأفلام السينمائية و المسرحيات ، و من اشهر و ابرز الأعمال الدرامية التي قدمتها مثل مسلسل (أسرار القلوب) و (بعدك طيب) و (الحب المستحيل) و مسلسل (بين الماضي و الحب) .