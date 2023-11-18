ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة اللبنانية كارول سماحة دعمها للقضية الفلسـ طينية، بعد الأحداث الأخيرة التي يتعرض لها قطاع غـ زة.

وكتبت كارول سماحة عبر حسابها الخاص، مؤكدة أن ليس لإسـ رائيل الحق بالدفاع عن نفسها وعن شعبها، وقالت: "لا.. ما بيحق لإسـ رائيل الدفاع عن نفسها لأنها كيان محتل ومغتصب للأراضي الفلسـ طينية!

وأي حدا بيحارب إسـ رائيل هو مقاوم عم بيدافع عن أرضو ومحيطو! أما دم الأطفال والأبرياء فما راح سدى، بل غير نظرة العالم وكشف للرأي العام مين الإرهاب الحقيقي".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور كارول هذا، مؤكدين على إنسانيتها العالية.

كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة بتصريح ملفت.. وهكذا تواصل دعمها لـ غـ زة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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