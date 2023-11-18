سلوى عثمان: "والدي سجل القرآن بصوته كـ صدقة جارية على روحه" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة سلوى عثمان، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدها الفنان الراحل عثمان محمد على.

وقالت "سلوى"ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" عبر فضائية cbc، إن والدها أصيب بجلطة منذ سنتين، وتم إيقاف الجلطة في المستشفى، ولكنها تركت بعض الآثار الجانبية في قدمه ويده.

وأضافت، أن والدها الفنان الراحل عمل لنفسه صدقة جارية قبل وفاته، إذ سجل القرآن الكريم بصوته لغير الناطقين باللغة العربية، مشيرة إلى أن والدها كان أستاذًا للغة العربية.

يذكر أن الفنان عثمان محمد علي توفي يوم 12 نوفمبر 2023 عن عمر ناهز الـ 88 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "حي السيدة زينب" الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم سوسن بدر، ومحمود عبدالمغني.