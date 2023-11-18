شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف رومانسية بلمسة كوميدية جمعت أحمد حلمي بزوجته منى زكي فى عيد ميلادهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجمان أحمد حلمي ومنى زكى، بعيد ميلادهما، اليوم السبت 18 نوفمبر، واللذان حفر اسمهما ضمن أهم نجوم السينما المصرية، بالكثير من الأعمال الناجحة التي حققت لهما قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربى، بل ويعتبرهم الكثير من الجمهور نموذجًا لتحقيق النجاح ونموذج آخر في تعلم الحب والمودة والاحترام بينهما، فالعشاق يروا فيهما مثالاً يحتذى به، وهذا الحب الذى يجمع منى زكي وأحمد حلمي زاد مع العشرة بينهما طوال 21 عاماً جمعتهما المواقف الرومانسية والكوميدية أمام الجمهور في الكثير من المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية والبرامج التليفزيونية، فهما مثالاً لـ "الحب الحقيقي".

هدية عيد الحب فى فترة الخطوبة

كانت البداية من فترة الخطوبة، عندما استضافت الإعلامية هالة سرحان النجمان أحمد حلمي ومنى زكي في عيد الحب، وقام أحمد حلمي بمفاجأة منى زكى بهدية عيد الحب التي زينت باللون الأحمر، وقامت بفتح صندوق الهدية على الهواء لتكتشف بوجود "دبدوب أحمر كبير"، ثم قبل أحمد رأسها ويدها تعبيرًا منه على حبها الشديد لها قبل الزواج، وتبادل الثنائي التهانى بينهما واعتراف كل شخص فيهم بالحب تجاه الآخر.

حركات استعراضية

يظهر النجم أحمد حلمي دائما كسند وضهر لزوجته النجمة منى زكى في الكثير من المهرجانات والمحافل التي يتم تكريمها او فوزها بجوائز، وكعادته لا يستطيع أحمد حلمي أن يضفو حالة من البهجة والكوميدية مع زوجته أمنا عدسات الكاميرات، وهو ما رأه الكثير أثناء تكريم منى زكى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، حيث حرص أحمد حلمي وزوجته أن يؤديان حركة استعراضية أمام الكاميرات، ما أثارت إعجاب الحضور والمشاهدين أمام شاشات التليفزيون وقتها.

حضن طويل

في إحدي حفلات توزيع الجوائز بنظام التصويت العاملين بمجال الفن، حصدت النجمة منى زكي على جائزة أفضل ممثلة، وهو أمر ليس غريب عليها، وحرص وقتها النجم أحمد حلمي على دعم ومساندة زوجته ومشاركتها لحظة فوزها وحضر الحفل، بل وعند إعلان فوزها بالجائزة قام بمعانقة زوجته لوقت طويل وأضار وقتها لتامر حبيب الذى أعلن الجائزة أن يمهله مزيد من الوقت في استمرارها لعناقها، وهو أمر طبيعى من أحمد حلمي الذى عودنا أيضاً على الفكاهة ورسم الابتسامة على وجوه محبيه.

صباع روج

منذ سنوات وأعلنت مؤسسة اليونيسيف تنصيب النجمان أحمد حلمي ومنى زكى تنصيبهما سفراء للنوايا الحسنة، وكما تعودنا على كوميدية احمد حلمي الذى أخرج "صباع روج" من جيبه أثناء القاء كلمته وأشار إلى زوجته منى زكى قائلاً: الأم مش بس بتهتم بالأطفال بس ممكن تضع صوباع "روج" فى جيب جوزها يشيله معاه"، ما أثار ضحكات الحضور.

تهديد متبادل بين احمد حلمي ومنى زكي

في إحدى المرات فازت لأول مرة النجمة منى زكى بجائزة أفضل ممثلة كوميدية خلال إحدى حفلات توزيع الجوائز، لتقرر هذه المرة أن تداعب زوجها بطريقته الذى يمارسها أثناء حضوره الحفل لاستلام جائزته أيضاً، فقالت في كلمة قصيرة لها: "خاف مني يا حلمي.. والله لوريك" فى إشارة بأنها المرة الأولى التى تحصل فيها على جائزة فى الكوميديا لتنافسه في مجاله".

وبمجرد حصول النجم أحمد حلمي بجائزة أفضل ممثل، أراد أن يرد على زوجته منى زكى فيما قالته على المسرح بطريقته الكوميدية التي عود الجمهور عليها قائلاً: "أعتقد منى مش حتبات فى البيت النهارده، يعني مش لدرجة أكل العيش.. أنا اللي بجيب العيش للبيت"، ما تسبب فى ضحك الحاضرين جميعا.