عمرو سلامة يعلن عن إهداء فيلمه "شماريخ" لروح مصطفى درويش-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج المصري عمرو سلامة إهداء فيلمه الجديد "شماريخ" من بطولةالممثلين آسر ياسين وأمينة خليل لروح الممثل المصري الراحل مصطفى درويش".

وشارك سلامة بوستر فيلمه الذي يتصدره البطلان الآنفا الذكر وأرفقه بتعليق ذكر فيه موعد عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وكذلك في صالات السينما المصرية وختم منشوره بإهداء الفيلم لروح درويش الذي كان شارك فيه.

وكتب سلامة في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الإجتماعي :"قد إيه وقت صعب تعلن عن نزول فيلمك وتحاول تروج له في ظروف زي دي، كما حددت هذه المواعيد سلفا من قبل الأحداث، فيلم شماريخ سيتاح في السينمات المصرية من ١٤ ديسمبر، وعرضه العالمي الأول ١ ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي".

وتابع :"أول معالجة للفيلم كانت سنة ٢٠٠٥، وأول نسخة من الفيلم كتبتها سنة ٢٠٠٨، واشتغلنا على تحضيره وتطوير السيناريو وتصويره من سنة ونص يعني عمر، وأخيرا هيخرج للنور. ولا ننسى ذكرى حبيبنا الفنان الراحل مصطفى درويش أحد أبطال الفيلم اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام تصوير الفيلم، وكلنا بنهديله الفيلم".

إشارة إلى أنه قبل طرحه رسمياً في دور العرض المصرية فقد تقرر إدراج فيلم "شماريخ" تحت تصنيف رقابي بكونه غير صالح للأطفال وبداية مشاهدة تبدأ من 12 +، وتبلغ مدة الفيلم 110 دقيقة.

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