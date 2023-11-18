أبطال مسلسل Friends يحضرون مفاجأة من أجل زميلهم الراحل ماثيو بيري

ميرنا وليد - بيروت - يحضّر نجوم مسلسل Friends لمفاجأة تتعلق تكريم صديقهم الراحل ماثيو بيري بعد وفاته المفاجئة مؤخراً، والتي ينوون أن تكون خلال حفل توزيع جوائز إيمي المقبل في يناير المقبل.



ويجري كل من جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لو بلان وديفيد شويمر محادثات حالياً فيما بينهم لتكريم ماثيو بيري على خشبة مسرح الإيمي، بالتطرق لذكرياتهم والحديث عنه بما يستحق، وفق ما كشف تقرير لموقع صحيفة دايلي مايل البريطانية.

من ناحية أخرى ​​​​​​​شككت كايتي إدواردز صديقة الممثل الراحل ماثيو بيري نجم مسلسل Friends في التقارير المتعلقة بوفاته والتي يتم تداولها في وسائل الإعلام حول سبب الوفاة وأنه ليس له علاقة بتناوله المخدرات.

​​​​​​​واستشهدت «كايتي» بأن منشورات ماثيو بيري على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامه لشخصيته التي عرفت بـ«ماتمان» كانت علامة على أنه «ليس رصينًا»، ويعاني من حالة نفسية سيئة قبل وفاته.