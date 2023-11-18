ميرنا وليد - بيروت - خضغت الممثلة اللبنانية رانيا عيسى لجلسة تصوير جديدة اختارت نشر صورة منها بدت فيها مختلفة عما عهدناها.

إذ اعتمدت تصفيف شعرها مع "وصلة" على شكل ضفيرة طويلة وارتدت فستاناً باللون الأصفر الثوي جاء بحمالات كتف رفيعة وضيقاً وقصيراً بقماش ناعم أظهرت من خلاله خصرها النحيل وجسمها المشدود واعتمدت ماكياجاً لافتاً لاءم إطلالتها.

وأرفقت رانيا صورتها بشرح مسهب في تعليق مرفق عن مدى عشقها لمهنة التمثيل رغم صعوبتها وكتبت :"اني كون ممثًلة هيّ احلى وامتع (واشقى) مهنة بالعالم بتعرفو قدي حلو الشعور انو تلعب كل مرة شخصية معينة ؟ انك تكون كل مرة حدا؟وتصير كذا حدا بحدا واحد؟ ساعة مجنون وساعة طبيعي ساعة حنون وساعة قاسي ساعة طيب وساعة شرير ساعة غني وساعة فقير … كل الحالات .. بكل الاوقات ..قصة كبيرة".

وعلقت الفنانة اللبنانية داليدا خليل برموز تعبيرية لقلوب حمراء كدليل على إعجابها بطلة رانيا، كذلك الممثلتان جويل داغر وآن ماري سلامة.

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا عيسى بإطلالة ساحرة ومختلفة وهكذا عبّرت عن عشقها للتمثيل-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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