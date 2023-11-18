فن ومشاهير

أخدت مني الحلو .. هكذا احتفل أحمد سعد بعيد ميلاد ابنه

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ياسر رشاد - القاهرة - هنأ المطرب أحمد سعد، ابنه بذكرى عيد ميلاده ، وذلك  عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث نشر فيديو لصور تجمع بينهم، وعلق عليه قائلاً: ابني الحبيب الغالي أنا بجد بحبك جدا لانك إنسان جميل، مش لأنك الولد الوحيد في حياتي اسمك زي اسمي، اخدت مني الحلو وتركت الوحش أنا بجد فخور بيك، كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي احمد احمد سعد".

يذكر أن أحمد سعد  طرح مؤخرا أحدث أغانيه "غصن الزيتون" تضامنا مع فلسطين.
ونشر سعد الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "من قلبي إلى الجرح الفلسطيني، غصن الزيتون".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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