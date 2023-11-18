فن ومشاهير

"أخدت مني الحلو"..هكذا احتفل أحمد سعد بعيد ميلاد ابنه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
هنأ الفنان أحمد سعد، نجله بعيد ميلاده، مستعينا بمقطع فيديو لصور تجمع بينهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق "سعد" على الفيديو: "ابني الحبيب الغالي أنا بجد بحبك جدا لأنك إنسان جميل، مش لأنك الولد الوحيد في حياتي اسمك ذي اسمي".
وأضاف: "أخدت مني الحلو وتركت الوحش أنا بجد فخور بيك، كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي أحمد أحمد سعد".
يذكر أن أحمد سعد طرح له مؤخرا أحدث أغانيه "غصن الزيتون" تضامنا مع فلسطين.
ونشر سعد الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "من قلبي إلى الجرح الفلسطيني، غصن الزيتون".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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