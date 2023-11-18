أحمد حلمي يروي تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه مع أحمد زكي



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان أحمد حلمي، تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالفنان الراحل أحمد زكي لأول مرة داخل فندق شيراتون، أثناء تصوير "حلمي" لبرنامجه "لعب عيال" في بداية مشواره.

وروى "حلمي" خلال المقابلة التي أجراها مع الإعلامي محمود سعد، تفاصيل لقائه مع الراحل أحمد زكي مشيرا إلى أنه انتهز الفرصة وقام بسؤاله عدة أسئلة كانت تدور في ذهنه.

وأوضح "حلمي"، أنه أثناء تصوير برنامجه "لعب عيال" طلب منه المعد عمرو عبدالحميد أن ينزل إلى كافتيريا الفندق المذكور، ليتأكد من وجود أحمد زكي، الذي كان من المفترض أن يظهر معه خلال هذه الحلقة من البرنامج.

وتابع حلمي: " نزلت فعلا ولقيت الفنان أحمد زكي موجود بالفعل يجلس منفردا على إحدى الطاولات وأمامه فنجان قهوة ويرتدي نظارة سوداء تخفي عينيه بالكامل.. سلمت عليه وقالي أقعد وعرفته بنفسي وقعدت، ثم ساد الصمت".

وتابع: "بعد شوية صمت.. سألته هو المشهد اللي حضرتك فيه شديت شعرة من الشنب في فيلم زوجة رجل مهم، ده كان موجود في السيناريو ولا حضرتك اللي عملته؟.. رد عليا وقالي (لا مكانش موجود وأنا اللي عملته)، ثم ساد الصمت مرة أخرى".

وأوضح: "بعد شوية صمت كمان.. سألته هو المشهد بتاع فيلم ضد الحكومة لما المنتصر بالله صحاك من النوم، وقمت تفيت جنبك ده كان موجود في السيناريو ولا حضرتك اللي عملت التفة دي، رد قالي (لا أنا اللي عملت التفة دي مكانتش مكتوبة)".

وأضاف حلمي: "مرة أخرى ساد الصمت فسألت سؤال كمان: "هو حضرتك في فيلم استاكوزا مع رغدة وحسين الإمام لما قالك لو اديتك مليون جنيه هتعمل بيهم إيه، وحضرتك قولت هحجج أمي وهبني مصنع إزاز لأبويا، ده كان موجود في السيناريو ولا حضرتك اللي قولته من نفسك، فرد (لا كان مكتوب بس أنا عملته بطريقتي)".

وبعد السؤال الثالث جاء عمرو عبدالحميد وسلم على النجم الراحل وبدأ يراجع معاه الأسئلة اللي هنسألها، فـ لقينا أحمد زكي بيقوله "أنا عايز الأسئلة اللي سألهالي الراجل ده وشاور عليا".

يذكر أن، الفنان الراحل أحمد زكي من مواليد 18 نوفمبر 1946 من مواليد الزقازيق وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز، وكان أول ظهور له في مسرحية "حمادة ومها" عام 1967، وتوفي في 27 مارس 2005 بعد إصابته بسرطان الرئة، حينها لم ينتهي من استكمال باقي تصوير فيلم "حليم" الّذي كان آخر أفلامه، وتم عرض الفيلم بعد وفاته عام 2006.