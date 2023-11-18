حمو بيكا لـ بيومي فؤاد بعد أزمته الأخيرة: "خلص شغلك وأمشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عن رأيه في الأزمة الأخيرة التي تعرض لها الفنان بيومي فؤاد بعد حديثه عن الفنان الشاب محمد سلام عقب اعتذاره عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي".

وقال بيكا، ببرنامج "يومينهم"، إن ما فعله بيومي فؤاد صح ومش صح، مؤكدا أنه كان يجب عليه أن ينهي عمله ويرحل دون تصريحات عن سلام.

وتابع بيكا موجها حديثه لبيومي فؤاد: "خلص شغلك وأمشي، لكن هو غلط أنه اتكلم عن زميل ليه، وفي النهاية هيرجعوا إخوات والشعب المصري طيب وبينسى".

يذكر أن، بيومي فؤاد كان قد خسر حوالي مليون متابع على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عقب الفيديو الأخير الذي ظهر خلاله بعد عرض مسرحيته "زواج اصطناعي" في موسم الرياض، وهو يتحدث عن الفن المصري ومحمد سلام بطريقة أغضبت الجمهور وأعتبرها إهانة، مما تسبب في موجة من الانتقادات لبيومي فؤاد.