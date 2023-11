أحمد داوود يكشف عن شخصيته في مسلسل "زينهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد داوود، عن شخصيته في مسلسل "زينهم" المقرر عرضه غدا الأحد على قناة "ON".

ونشر داود، بوستر المسلسل الذي تصدر صورته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "زينهم زكريا نورتوا المشرحة، مسلسل زينهم من بكرة الساعة ٨ مساء على On ومنصة Watch it".

تذاع حلقات مسلسل زينهم، على شاشة قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشر ظهر اليوم التالي.

تدور أحداث مسلسل زينهم، خلال 30 حلقة فى إطار اجتماعي ملىء بالإثارة والتشويق والغموض، ويحتوى العمل على جزء لايت، وذلك داخل عالم الطب الشرعي وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبو داود، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف.