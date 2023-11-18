حسين الجسمي يهنئ عمان بعيدها الوطني: "تمضي بخطى راسخة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

هنأ الفنان الإماراتي حسين الجسمي، دولة عمان بعيدها الوطني الـ 53 هذا العام.

ونشر الجسمي، صورة من تهنئة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لدولة عمان، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "أخوتنا مع سلطنة عمان تاريخية، وجذورنا مشتركة، ونمضي إلى المستقبل بخطى راسخة.. كل عام وأنتم أعز وأقرب وبكل خير بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 المجيد".

وكان من المقرر أن يحيي الفنان حسين الجسمي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر في دولة الكويت، ولكن تم تأجيله لأجل غير مسمى على خلفية تصاعد الأحداث في قطاع غزة.

يذكر أن، حسين الجسمي طرح مؤخرًا أحدث أغانيه الجديدة هذا العام بعنوان "الله يخليك لأهلك" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وصفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.