فن ومشاهير

كيف علقت نسرين طافش على نهش الكيان الصهيوني جثث شهداء غزة؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

علقت الفنانة نسرين طافش، على واقعة نهش الكيان الصهيوني جثث شهداء غزة، ومواصلة انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي بلا حدود.

وأعادت "نسرين" نشر بوست نشره الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، عبر "ستوري" حسابه بتطبيق "إنستجرام" حيث كشف "البرغوثي عن نبش إسرائيل القبر الجماعي في مجمع الشفاء الطبي و سرقة جثامين الفلسطينيين".

لتعلق نسرين طافش على هذه الواقعة، قائلة: "أكلة لحوم البشر المختلين، فلترد طاقكم الظلامية عليكم".

يذكر أن، آخر مشاركات نسرين طافش هو فيلم "أخي فوق الشجرة" بطولة الفنان رامز جلال وعرض مطلع العام الجاري 2023.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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