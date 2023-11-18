شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون يتجهون للتمثيل لأول مرة.. أبرزهم مصطفى حجاج وعنبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض عدد من المطربين أولى تجاربهم التمثيلية في عالم الدراما وخاصة بعد نجاحهم في مجال الغناء وتحقيقهم شعبية جماهيرية كبيرة وعلى قمة هذه القائمة مغنى الراب ويجز والمطرب مصطفى شوقي والمطرب مصطفى حجاج ومطرب المهرجانات عنبة و"الخليج 365" يستعرض تجارب هؤلاء المطربين.

ويجز

مغنى الراب ويجز خاض تجربة التمثيل لأول مرة كانت عام 2021 حينما شارك في مسلسل "بيبمو" الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي يتخلله أحداث مليئة بالتشويق والغموض والعمل يتناول العديد من القضايا، والمشكلات المختلفة التي يتعرض لها الشباب في أعمار متفاوتة بينها الإدمان، وغيره وردود أفعالهم تجاه هذه العقبات.

وشارك في بطولته أحمد مالك وهدى المفتى وسينتيا خليفة، الفنانة رزان مغربى، وإخراج عمرو سلامة

مصطفى شوقى

وخاض الفنان مصطفى شوقى أولى تجاربه التمثيلية حيث شارك في بطولة مسلسل "الضاحك الباكى" عام 2022 ومسلسل "الضاحك الباكى" بطولة عمرو عبد الجليل وجسد شوقى دور فنان الشعب الراحل سيد درويش وكان قد واجه صعوبة في الدور لأنه ليس هناك فيديوهات مصورة لسيد درويش يمكن الرجوع إليها لتفيده في الدور.

وقال في أحدى اللقاءات إن الدور كان فيه مجهود كبير، وقرأ أربع كتب خاصة بسيد درويش وذهب للمقهى الذي كان يجلس عليه بكوم الدكة بالإسكندرية حتى يدرس الشخصية بشكل جيد

عنبة

كما خاض مطرب المهرجانات الشهير بـ"عنبة" أولى تجاربه التمثيلية حينما شارك فى مسلسل "حمد الله على السلامة" بطولة النجمة يسرا، الذى عرض خلال الماراثون الرمضانى عام 2023.

والعمل كان ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية الكوميدية، وهو من تأليف محمد ذو الفقار، ومن إخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.

مصطفى حجاج

وانضم المطرب مصطفى حجاج إلى المطربين الذين خاضوا تجربة التمثيل الأولى لهم حيث شارك مؤخرًا فى مسرحية "صوابع زينب" مع عمرو عبد الجليل وهالة صدقى ومنة فضالى.