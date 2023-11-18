شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع الموسيقى تميم يحتفل بزفافه وسط نجوم الموسيقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الموزع الموسيقى تميم بزفافه على خلود وسط زملائه وأصدقائه بالوسط الموسيقى، وحضر حفل الزفاف كل من الملحن محمد رحيم والملحن عزيز الشافعى والشاعر تامر حسين ورامز سليمان وسامر سعيد والفنان كريم محسن والموزع تومه والإعلامي ممدوح موسي ومهندس الصوت محمد صقر والملحن مدين والشاعر فارس فهمي الملحن أحمد غريب والشاعر سيد حسن والشاعر إيهاب عبد العظيم.

ويعمل الموزع الموسيقى تميم حاليًا على وضع التوزيع الموسيقى لألبومى النجمتين إليسا وآمال ماهر، رافعًا شعار "لا.. للراحة" بعد أن اقتربت آمال من الانتهاء من ألبومها الذى سيصدر فى فصل الصيف، وكذلك بدء إليسا تسجيل ألبومها منذ أسابيع ورغبتها فى أن تصدره خلال العام الجارى.

ولا تعد هذه المرة الأولى التى يتعاون فيها تميم مع إليسا وآمال حيث سبق أن حقق معهما نجاحًا كبيرًا فى العديد من الأغنيات مثل "تصدق بمين" و"أيامى بيك" و"أسعد واحدة" وغيرها مع إليسا و"أعرف منين" و"من السنة للسنة" لآمال ماهر.







