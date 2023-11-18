شكرا لقرائتكم خبر عن البوسترات الفردية لأبطال مسلسل "العودة" لشريف سلامة قبل عرضه على dmc.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أروما المنتجة لمسلسل "العودة"، البوسترات الفردية لكل أبطال العمل، المقرر عرضه على شاشة قناة dmc يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

ويواصل صناع مسلسل "العودة" تصوير باقى الحلقات العمل حيث يعكف المخرج أحمد حسن على الانتهاء من تصوير المشاهد والحلقات المتبقية، وتدور أحداثه في 30 حلقة في إطار اجتماعي ممزوج بالصعيدي حول عدد من القضايا الهامة.

مسلسل العودة بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، محمد رضوان، عصام السقا، وليد فواز، ولاء الشريف، تامر نبيل، صفاء الطوخي، بسنت شوقي، فتوح أحمد، أحمد عبد الحميد، أحمد والي، سارة نور، محمد عبدالعظيم، وشاهيستا سعد، هاجر الشرنوبي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.



أبطال مسلسل العودة



أبطال مسلسل العودة



أبطال مسلسل العودة



أبطال مسلسل العودة



أبطال مسلسل العودة



أبطال مسلسل العودة



أبطال مسلسل العودة