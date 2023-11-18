أحمد العوضي يحسم الجدل حول انفصاله عن ياسمين عبد العزيز-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حسم الممثل المصري أحمد العوضي الجدل حول انفصاله عن زوجته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز قائلاً إن إن شائعة انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متكررة بشكل يومي، ويريد مروجوها زيادة التفاعل لديهم، مشددًا على أنه لا ينشغل بهذا الشائعات.



وأكد أن ارتباطه وزواجه منها لم يضره، قائلاً : "محدش يقدر يضرني أصلا ولا يفرق معايا في حاجة وميشغلنيش غير ياسمين"، مضيفاً :" أنا شخص رومانسي بالأفعال مش بالكلام وقدمتلها أغنية بحبك في عيد ميلادها وخاصة بعد نجاتها من الوعكة الصحية الشديدة التي مرت بها .. وتواصلت مع عمر كمال وقتها لصنع أغنية عن الحب ولكن تعبر عن شخصيتي وكان هدفي اني ابسطها وهي مكنتش تعرف حاجة"

جاء حديث أحمد العوضي مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" والمذاع علي شاشة "القاهرة والناس".