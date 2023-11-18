إلسا زغيب تحتفل برومانسية بعيد ميلاد زوجها-بالفيديو والصور

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة اللبنانية إلسا زغيب بعيد ميلاد زوجها السيد رياض فهد برومانسية ووثقت تواجدها معه في أحد المطاعم وأمامهما قالب من الحلوى للمناسبة وبدت وهي تقبله على خده متمنية له عيد ميلاد سعيداً وبادلها هو أيضاً القبلة.



وأرفقت إلسا أيضاً صوراً أخرى من الاحتفال الذي شمل بعد الأصدقاء وكذلك صوراً لولديها وهما في حضن والدهما وعلقت على المنشور موجهة رسالة تهنئة لزوجها بعيد ميلاده قائلة :عيد ميلاد سعيد لنظام الدعم الخاص بي

عيد ميلاد سعيد لك حبيبي مبروك لسنوات أكثر نجاحا نحن نحبك".

وعلق الممثل اللبناني وسام صباغ على منشور إلسا كاتباً :"عيد ميلاد سعيد".