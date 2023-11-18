ميرنا وليد - بيروت - تلقت المغنية الشهيرة تايلور سويفت نبأ صادماً أحزنها جداً وذلك قبيل إحياء حفلها في البرازيل ضمن جولة فنية لها في أميركا الجنوبية.
ونعت تايلور في بيان إحدى أشد معجباتها وقالت :"لا أستطيع تصديق أنني أكتب هذه الكلمات، ولكن بقلب محطم أعلن فقدنا أحد المعجبين في وقت سابق من الليلة قبل عرضي، وواصلت : "لا أستطيع حتى أن أخبركم بمدى حزني، فهناك القليل جدًا من المعلومات التي أملكها بخلاف حقيقة أنها كانت جميلة جدًا وصغيرة جدًا على الوفاة".
وتابعت :"لن أتمكن من التحدث عن هذا الأمر من المسرح لأنني أشعر بالحزن الشديد عندما أحاول التحدث عنه، أريد أن أقول الآن أنني أشعر بهذه الخسارة بعمق وقلبي مكسور تجاه ما حصل، فهذا هو آخر شيء اعتقدت أنه سيحدث عندما قررنا القيام بهذه الجولة إلى البرازيل".
المعجبة آنا كلارا بينيفيدس توفيت بعدما تعرضت للإغماء وتم نقلها للمستشفى إلا أنهم لم يتمكنوا من إسعافها بعدما تعرضت لسكتة قلبية، حسب بعض المواقع الأجنبية وذلك بعدما كانت السلطات فى البرازيل أطلقت تحذيرات لجمهور تايلور سويفت بسبب الحرارة المرتفعة مما قد يعرضهم لجفاف.
كانت هذه تفاصيل خبر تايلور سويفت تتلقى صدمة بوفاة هذه الإنسانة العزيزة قبل إحيائها حفلها بالبرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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