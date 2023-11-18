باسم يوسف يقدم مفاجأة غير متوقعة لجمهوره في سيدني ويرقص الدبكة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - قدم الإعلامي المصري باسم يوسف عرضاً في سيدني الأسترالية وتألق بأدائه الكوميدي باللغة الإنجليزية، وتقديمه رواية فكاهية حول التحديات التي واجهها كمهاجر عربي ومسلم في الولايات المتحدة، كاشفاً عن بدايات رحلته في عالم الكوميديا.



وشهد عرض باسم يوسف في سيدني إقبالاً كبيراً من جانب أبناء الجالية العربية والمهاجرين من خلفيات ثقافية متنوعة، وأنهاه بمفاجأة لم تخطر على بال أحد إذ قدم فرقة دبكة فلسـ طينية مشاركاً بالرقص على أنغام أغنية الفنان محمد عساف " أنا دمي فلسـ طيني".

وقبل بدء الرقصة طلب يوسف من الحضور إخراج هواتفهم، وتصوير ما يحصل، ونشره على نطاق واسع.

واختار يوسف اختتام عرض الـ"ستاند آب كوميدي" في دار الأوبرا بمدينة سيدني بهذه المفاجأة التي أثارت حماسة قرابة 2000 شخص من جمهوره.

إشارة إلى أن باسم يوسف قدم عروضاً في مناطق متعددة من أستراليا في فيكتوريا وكوينزلاند، قبل اختتام جولته الناجحة بعرض دار الأوبرا في سيدني.

