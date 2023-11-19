الموزع الموسيقي تميم يحتفل بزفافه بحضور محمد حماقي

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الموزع الموسيقي تميم، مساء اليوم السبت، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني بحضور عدد من أصدقائه بالوسط الفني.

وأحيا الفنان محمد حماقي، حفل زفاف الموزع تميم بمشاركة المطرب رامي صبري.

وحرص على حضور حفل الزفاف كل من الموزع نادر حمدي والملحن محمد رحيم والملحن عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين والمطرب كريم محسن والموزع تومه.

يذكر أن، الموزع الموسيقي تميم تعاون مؤخرًا مع محمد حماقي في أغنية "دلّعنا كتير" وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي، وفي أغنية "ده قلبي ده" من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمد عبد الوهاب، وأغنية "مش كفاية فراق". كما يعمل حاليا على وضع الموسيقى لألبوم إليسا.