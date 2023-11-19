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الموزع الموسيقي تميم يحتفل بزفافه بحضور محمد حماقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل الموزع الموسيقي تميم، مساء اليوم السبت، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني بحضور عدد من أصدقائه بالوسط الفني.

وأحيا الفنان محمد حماقي، حفل زفاف الموزع تميم بمشاركة المطرب رامي صبري.

وحرص على حضور حفل الزفاف كل من الموزع نادر حمدي والملحن محمد رحيم والملحن عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين والمطرب كريم محسن والموزع تومه.

يذكر أن، الموزع الموسيقي تميم تعاون مؤخرًا مع محمد حماقي في أغنية "دلّعنا كتير" وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي، وفي أغنية "ده قلبي ده" من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمد عبد الوهاب، وأغنية "مش كفاية فراق". كما يعمل حاليا على وضع الموسيقى لألبوم إليسا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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