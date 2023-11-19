عمرو دياب يغني "شكرا من هنا لبكرة" بحفله في دبي (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - أحيا الفنان عمرو دياب، مساء السبت، حفلا غنائيا في دبي بالإمارات.

وقدم "دياب" خلال الحفل، أغنية "شكرا من هنا لبكرة" التي سبق أن غناها صالح إحدى شركات المحمول بمشاركة نجم المنتخب الوطني اللاعب محمد صلاح.

أغنية "شكرا من هنا لبكرة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.

وكان عمرو دياب، قد توجه، الأربعاء، بصحبة بعض أعضاء فرقته الموسيقية إلى الإمارات، استعدادا لتقديم الحفل المقام في كوكاكولا أرينا دبي.

وشارك في إحياء الحفل الدي جي اللبناني رودج بعد مشاركته مع النجم عمرو دياب في الحفل الذي أقيم في لبنان.

عمرو دياب كان قد أعلن عن تأجيل إقامة الحفل في موعده السابق يوم 20 أكتوبر بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وبعد تحديد الموعد الجديد، كشف عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، عن تخصيص جزء من أرباح لصالح حملة "تراحم من أجل غزة"، التي دشنت في الإمارات لدعم ضحايا العدوان .

تذاكر الحفل ـ تم طرحها للحجز- وتراوحت بين 195 درهم إماراتي" ما يعادل 16380 جنيه مصري"، و 795 درهم إماراتي "ما يعادل 66870 جنيه مصري".

الحفل، هو الأول الذي يقدمه النجم عمرو دياب، في كوكاكولا أرينا دبي، ووضعت الجهة المنظمة شروط لحضوره، منها عدم دخول من هم أقل من 18 عاما إلا بصحبة مرافق يزيد عمره عن الـ 21 عاما، وحددت مناطق بالحفل لا يدخلها إلا من هم فوق الـ 21 عاما.