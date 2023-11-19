عمرو دياب يظهر في حفل دبي بـ "فانلة كات" ويغني "كان طيب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر الفنان عمرو دياب، مساء السبت، على مسرح حفله الغنائي في دبي بالإمارات وهو مرتديا "فانلة كات".

وغنى "دياب" خلال الحفل، أغنية "كان طيب" ليتفاعل معه الجمهور بالغناء وسط تصفيق وترديد لكلمات الأغنية.

توجه عمرو دياب، الأربعاء، بصحبة بعض أعضاء فرقته الموسيقية إلى الإمارات، استعدادا لتقديم الحفل المقام في كوكاكولا أرينا دبي.

وشارك في إحياء الحفل الدي جي اللبناني رودج بعد مشاركته مع النجم عمرو دياب في الحفل الذي أقيم في لبنان.

كان عمرو دياب، قد أعلن عن تأجيل إقامة الحفل في موعده السابق يوم 20 أكتوبر بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وبعد تحديد الموعد الجديد، كشف عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، عن تخصيص جزء من أرباح لصالح حملة "تراحم من أجل غزة"، التي دشنت في الإمارات لدعم ضحايا العدوان .

تذاكر الحفل ـ تم طرحها للحجز- وتراوحت بين 195 درهم إماراتي" ما يعادل 16380 جنيه مصري"، و 795 درهم إماراتي "ما يعادل 66870 جنيه مصري".

الحفل، هو الأول الذي يقدمه النجم عمرو دياب، في كوكاكولا أرينا دبي، ووضعت الجهة المنظمة شروط لحضوره، منها عدم دخول من هم أقل من 18 عاما إلا بصحبة مرافق يزيد عمره عن الـ 21 عاما، وحددت مناطق بالحفل لا يدخلها إلا من هم فوق الـ 21 عاما.