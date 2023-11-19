شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تبدأ تصوير فيلم "جورى" بمدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة هيفاء وهبى تصوير أحداث أفلامها "جورى" داخل لوكيشن بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك داخل أحد الديكورات التي صممت داخل المدينة بالسادس من أكتوبر، وهو العمل الذى يقوم بتأليفه هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

ويشارك فى الفيلم بجانب هيفاء وهبى كل من بيومى فؤاد ومحمود الليثى وكريم عفيفى ونانسى صلاح وتونى ماهر.

جدير بالذكر أن آخر مشاركة فى السينما لـ هيفاء وهبى كان فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.