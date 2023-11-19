شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق فعاليات سينما الموبايل بأكاديمية الفنون لمحاربة التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، إطلاق مسابقة سينما الموبايل والتى سوف تتناول هذا العام قضية التنمر.



ويأتي ذلك فى إطار مشاركة الوحدة فى فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تقام سنويًا برعاية المجلس القومى للمرأة خلال الفترة ما بين 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.

يذكر أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة قد حددت شرط المشاركة فى المسابقة وهى أنه يتم اقتصار المشاركة بالأعمال المصورة بالموبايل فقط وألا تزيد مدة العمل على 3 دقائق فقط على أن يتم تسليم الأعمال فى موعد أقصاه 1 ديسمبر.