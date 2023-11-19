شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد تنضم لأبطال مسلسل "المعلم" لـ مصطفى شعبان فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة هاجر أحمد إلى أبطال مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل 2024، من إخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، حيث تقدم هاجر دور البطولة النسائية أمام مصطفى في الأحداث، وكانت الشركة قد تعاقدت مع الفنان أحمد فؤاد سليم، ومن المقرر أن تتابع التعاقدات تباعًا الفترة المقبلة تمهيدًا للبدء في تصوير العمل.

ويعرض لهاجر أحمد حاليًا فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد في السينمات، ويشارك في بطولته كل من محمد رضوان، ميرنا نور الدين، رحاب الجمل، إنجى وجدان، وأخرون، زإخراج ياسر سامى.

وقدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال" وشارك فى بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.