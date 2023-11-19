مين قتل نادية لـ آسر ياسين خارج نطاق العرض (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي فريق مسلسل" مين قتل نادية" من تصوير جميع المشاهد الداخلية والخارجية خلال الفترة الماضية،وكأن من المفترض أن يتم عرضه قريًبا عبر أحد المنصات الشهيرة، ولكن قررت الشركة المنتجة تأجيل العمل لعرضه بعد رمضان ولم يذكر أي أسباب حتي الآن.

مين قتل نادية مسلسل ينتمي إلي نوعية الأعمال القصيرة،وتدور أحداثه في 8حلقات فقط، المسلسل من بطولة صبا مبارك ،آسر ياسين،شريف سلامة ،محمد ثروت، شيرين رضا،محمد علاء ،ركين سعد ،العمل من تأليف محمد المصري،وأخراج السدير مسعود.

النجم آسر ياسين

من قتل نادية مأخوذ من المسلسل المكسيكي "who killed sara" ،الذي عرض في 3 أجزاء في الفترة من مارس2021 إلي مايوة2022،وينتمي إلي مسلسلات الجريمة القائمة على الإثارة والتشويق ،وتدور أحداث العمل حول جريمة قتل لفتاة شابة،ويتهم شقيقها ظلمًا بقتلها،فيتم إدانته ويوضع في السجن لفترة ،وبعد خروجه يبدأ رحلة البحث عن القاتل الحقيقي.

وعلى نفس السياق،بدأ النجم آسر ياسين في الفترة الأخيرة تصوير مشاهده في فيلم "فرقة الموت" الذي يجسد خلاله شخصية خط الصعيد في الأربعينات من القرن الماضي،العمل من بطولة النجم أحمد عز،منة شلبي ،بيومي فؤاد،سماح أنور ،فريدة سيف النصر،رشدي الشامي عصام عمر،وخالد كمال من تأليف صلاح الجهيني،وإخراج أحمد علاء الديب.

النجم آسر ياسين

كما أيضا يشارك النجم آسر ياسين في بطولة الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق،ومن المقرر أن شارك العمل في موسم عيد الأضحى المقبل لعام 2024،العمل من بطولة أحمد عز،أحمد الفيشاوي ،عمرو يوسف،نسرين أمين ،محمد ممدوح كوكبة كبيرة من النجوم،العمل من إخراج طارق العريان .