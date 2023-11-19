عمرو دياب في دبي.. لوك خارج المألوف

ياسر رشاد - القاهرة - أجواء غنائية ممتعة قدمها الهضبة عمرو دياب لجمهور حفله الجديد في الإمارات، التي تم تأجيلها تضامنًا مع أحداث غزة.

لوك خارج المألوف لعمرو دياب في دبي

خرج عمرو دياب لجمهوره بزي صيفي جريء باللون الأسود الذي كشف ذراعيه بالكامل.

عمرو دياب من الحفل

قدم عمرو دياب أغنية جديدة للمرة الأولى “قمر” مع جمهوره، سبق وأن قدمها حديثًا في حفل زفاف خاص، والمقرر طرحها بالكامل خلال نهاية العام الجاري

وتقول كلمات أغنية “قمر”

يا قمر لو في تلاتة منك، حيبقوا الأهرامات

لو كان في اربعة منك، انا حبّ اربع مرات

ويا نجمة لو خمسة منّك، هدّيكو خمس نغمات

ويا ستّي لو ستّة منك، انا موت انا في الستّات

بس انتِ ما فيش زيّك تاني واحدة وما لكيش اخوات



أغنية قمر من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع وسام عبد المنعم.

أيّد عمرو دياب المقاومة الفلسطيني ضد الأعمال الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأقدم على تغيير صورته الشخصية على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخلى عن صورته ووضع بدلًا منها علم فلسطين، إضافة إلى تبرعه بمبلغ 5 ملايين جنيه للهلال الأحمر المصري لصالح الجهات الإنسانية المعنية بإغاثة غزة

أقدم عمرو دياب على هذه الخطوة بعد الأحداث الدامية التي ملأت قطاع غزة وأدمت قلوب العالم العربي، بعد القصف الموحش لمستشفى المعمداني والذي راح ضحيته ما يزيد عن 1000 شهيد.

على الصعيد الفني أعلن عمرو دياب حديثًا عن برومو أغنيته الجديدة “المعنويات مرتفعة”، وأكد اقتراب طرحها عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”، ولكن الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق حالت دون طرحها



