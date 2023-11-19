الشريان يشن هجوما على العربية ويتهمها بممارسة الدعاية البليدة والغباء المهني

شن الإعلامي داود الشريان، هجوما على قناة العربية، واصفا إياها بممارسة دعاية سياسية بليدة والغباء المهني. وقال الشريان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، إن قناة العربية “أصغر من التعبير عن السعودية”، ولا تعرف حجم الرياض ومكانتها العربية والإسلامية، ودورها المحوري في إدارة أزمات المنطقة.

وأضاف أن مشاهدات قناة العربية متدنية، وتمارس دعاية سياسية بليدة، تعد سابقة في الغباء المهني والخور. ورد مغرد يدعى “ترنب” على هجوم الشريان، قائلا: “أعتقد يا داوود أن تهميشك وهو (صحيح) السبب الرئيسي لمثل هذا الخطاب الغريب المخالف للواقع، لا تقحم اسم قناة في عداواتك أو خلافاتك وكأنك تريد (الإصلاح) وهو أبعد شيء تبحث عنه.. لك وصول لأطراف كنت تستطيع إيصال رأيك بطريقة غير هذه الطريقة “الهمجية” مع إحترامي”.

يأتي هجوم الشريان على قناة العربية في ظل خلافات سابقة بينه وبين إدارة القناة، التي فصلته في عام 2018.