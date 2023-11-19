ابنة هيفاء وهبي جريئة وملك قورة أنيقة.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها إطلالة جريئة، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم، داخل الجيم، عبر خاصية"القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

زينب فياض

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، إطلالة جريئة، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "إنستجرام".

قمر اللبنانية

المطربة قمر اللبنانية، ظهرت بـ"ميني جيب"، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ملك قورة

ظهرت الفنانة ملك قورة، بإطلالة أنيقة، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

منة بدر تيسير

نشرت الفنانة منة بدر تيسير، أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" استعرضت خلالها جمالها.

منى فاروق

ظهرت الفنانة منى فاروق، بإطلالة أنيقة، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "إنستجرام"، مرتدية "كاب".

نادين الراسي

استعرضت الفنانة نادين الراسي، أناقتها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

أسما إبراهيم

نشرت المذيعة أسما إبراهيم، إطلالة أنيقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".