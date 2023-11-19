أحدث ظهور لـ نرمين الفقي.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها وجمهورها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وظهرت "الفقي" في الصورة بإطلالة عفوية، واكتفت بوضع قلوب حمراء في تعليقها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة، وجاءت كالتالي: "سبحان من صورك، ما شاء الله ربي يحفظك، سكر، بسم الله ما شاء الله، عشقي، قمر، مسكرة، إيه الجمال والعسل ده، الله عليكي يا ملكة".

وكانت آخر أعمال نرمين الفقي الفنية هو الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" الذي عُرض عام 2022، وشارك في بطولته سوسن بدر، سيد رجب، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمود حجازي، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.