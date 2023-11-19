انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب قبل لميس الحديدي فى زفاف نجلهما

كتب امير فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 02:33 صباحاً - حرصت عائلة أديب على إلقاء كلمة خلال حفل زفاف خالد عمرو أديب، وكان من بينهما والدته السيدة أماني سوكا وزوجة عمرو الأولى قبل لميس الحديدي.

ظهور نادر لزوجة عمرو أديب الأولى

حيث ظهرت السيدة أماني سوكا زوجة عمرو أديب الأولى ووالدة ابنه خالد، ووجهت كلمة إلى ابنها ولم تتمالك دموعها حيث قالت : “خالد أنا فخورة بك أنت تجاوزت كل توقعاتي” وبكت وهي تتحدث عنه.

زفاف نجل عمرو أديب

وكان الإعلامي عمرو أديب احتفل أمس الجمعة، بحفل زفاف نجله خالد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقد شهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.

وخلال الحفل حرص كل فرد في عائلة أديب على إلقاء كلمة للعروسان والمدعويين، وكانت البداية مع والده عمرو أديب الذي توجه بالشكر لجميع الحضور، كما وجه نصائح لنجله خالد حيث قال : ” الطيبة دى أساس استكمال الحياة، واحنا بقينا فى عصر قليل أوى فيه الطيبين، ولذلك أنا فخور جدًا إنى بنتمى لعيلة كلها ناس طيبة جدًا أنا بشكر حضراتكم.. شكرًا جزيلًا أن انتوا جيتوا النهارده، وكان نفسى أعيط بس مش عارف”.

نصائح عماد الدين أديب لابن شقيقه

كما وجه الإعلامي عماد الدين أديب كلمة ونصيحة لخالد ابن شقيقه عمرو أديب قائلًا : “أولا مبروك لخالد وفرح، خالد كان أول ولد في الاخوات التلاتة والعيلة، وكانت فرحته كبيرة جدا عندنا، أنا هقولكم حاجة لك، وحاجة ليكم انتم الاثنين، بالنسبة لك أنت، لازم لازم تعمل تمثال لأمك ولأبوك، لأنهم يستاهلوا، أنا عشت معهم وعارف التجربة”.

وتابع: تاني نصيحة لكم، سأقولها بالإنجليزي لأنها ماتنفعش باللغة العربية، في العلاقا الإنسانية سواء صداقة أو زواج، هناك أشخاص Lovealbe (محبوب) لكن للأسف مش Livable (صالحين للعيش معهم)، وهناك العكس، وأسوأ احتمال أن يقع شخص في آخر ولا Loveable أو Livable، أتمنى لكم أن تكونوا محبوبان وصالحان للعيش معًا.

زفاف نجل عمرو أديب

وكان الإعلامي عمرو أديب احتفل أمس الجمعة، بحفل زفاف نجله خالد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقد شهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.

الجدير بالذكر أن خالد أديب هو الأبن الأكبر لعمرو أديب من زوجته الأولى، ودرس المسرح فى الجامعة الأمريكية، وبدأ حياته المهنية كأستاذ أدب كوميدي، والآن هو الرئيس التنفيذى لشركة GME التى تنتج برنامج “بالبيجامة”.

خطوبة نجل الإعلامي عمرو أديب

وفي شهر أغسطس الماضي، احتفل عمرو أديب بخطوبة نجله خالد بحضور لميس الحديدي زوجة والده، وعدد من الأصدقاء المقربين.

وحرصت الإعلامية لميس الحديدي على تهنئة “خالد” نجل زوجها عمرو أديب بمناسبة حفل خطوبته، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشرت لميس مجموعة صور من حفل خطوبة خالد نجل عمرو أديب، وعلقت قائلة: أول عريس من شباب عيلة أديب مبروك خالد أديب وفرح الطوخى، مبروك لوالدته العزيزة أماني سوكا وعقبالك يا نور.

وجاء حفل الخطوبة في الإجازة السنوية لكل من أديب ولميس الحديدي التي تتزامن مع شهر أغسطس من كل عام..

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