فن ومشاهير

“الحق ميكي ماوس”.. فنان شهير تنمر على أحمد حلمي في طفولته؛ فمن هو؟

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كتب امير فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 02:33 صباحاً - حل الفنان أحمد حلمي ضيفًا على حلقات الموسم الثاني من برنامج Sold Out، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد.

أحمد حلمي يتعرض للتنمر على يد فنان شهير

وخلال لقائه تحدث “حلمي” عن طفولته وكشف العديد من الأسرار حول حياته الشخصية، مشيرًا إلى أنه تعرض للتنمر في طفولته من قِبل فنان حيث شبهه بميكي ماوس، على حسب قوله.وكان قد كشف عن هويته في لقاء سابق موضحًا أنه المطرب اللبناني وليد توفيق

أحمد حلمي ومحمود سعد

قال أحمد حلمي: كنت شقي جدًا في طفولتي وكان عندنا حمار بعربة كارو دايمًا تحت البيت وفى مرة عضنى، وأعتقد إن ده الحمار الوحيد اللى في العالم بيعض، وروحت للدكتور وقالي أنا محدش قالي قبل كده إن عضه حمار، وكنت وأنا صغير بتنى ودني وأنام عليها فبقى عندي ودن أكبر من ودن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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