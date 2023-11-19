“الحق ميكي ماوس”.. فنان شهير تنمر على أحمد حلمي في طفولته؛ فمن هو؟

كتب امير فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 02:33 صباحاً - حل الفنان أحمد حلمي ضيفًا على حلقات الموسم الثاني من برنامج Sold Out، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد.

أحمد حلمي يتعرض للتنمر على يد فنان شهير

وخلال لقائه تحدث “حلمي” عن طفولته وكشف العديد من الأسرار حول حياته الشخصية، مشيرًا إلى أنه تعرض للتنمر في طفولته من قِبل فنان حيث شبهه بميكي ماوس، على حسب قوله.وكان قد كشف عن هويته في لقاء سابق موضحًا أنه المطرب اللبناني وليد توفيق

أحمد حلمي ومحمود سعد

قال أحمد حلمي: كنت شقي جدًا في طفولتي وكان عندنا حمار بعربة كارو دايمًا تحت البيت وفى مرة عضنى، وأعتقد إن ده الحمار الوحيد اللى في العالم بيعض، وروحت للدكتور وقالي أنا محدش قالي قبل كده إن عضه حمار، وكنت وأنا صغير بتنى ودني وأنام عليها فبقى عندي ودن أكبر من ودن.