يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة… بسكال مشعلاني تَنشر لقطات من بيت الزوجية مع ملحم أبو شديد! – (صور وفيديو)

كتب امير فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 03:48 صباحاً - تعد اللبنانية بسكال مشعلاني وزوجها الملحن ملحم أبو شديد من أكثر الثنائيات المحبوبة والراقية في الوسط الفني وينعكس ذلك على ذوقهما لا في الفن والاغنيات فقط بل ايضاً بديكور منزلهما الذي اختاراه بعناية كبيرة ويجدان فيه الراحة بعيدا عن جو الفن الذي فيه الكثير من التعب.

منزل بسكال مشعلاني

باسكال وملحم يقتنان في منزل فيه حديقة كبيرة مع حوض للكبير للسابحة ويستمتعان مع اصدقائهما وافراد عائلتهما خلال فصل الصيف. كما ان الديكور الداخلي كلاسيكي في الكثير من الالوان الهادئة الترابية مع جرأة ببعض الديكورات.

الحياة العائلية لبسكال مشعلاني

تزوجت الفنانة باسكال مشعلاني من الملحن الشاب “ملحم أبو شديد” وعقد الزواج في جزيرة قبرص وذلك عام 2011، وبعد زواج باسكال و مرور فترة ما تقارب عام على زواجها حصل الحمل ثم وضعت طفلها الذي يدعى “ايلي”، وهذا جعل الفنانة باسكال تتفرغ لرعاية طفلها و غابت عن الجماهير بشكل كامل فترة عامين.

بسكال مشعلاني والفن

قدمت الفنانة المميزة باسكال مشعلاني العديد من الأعمال الفنية الرائعة، والمبدعة والتي حققت شهرة عالية بين الجماهير خلال مسيرتها الفنية بداية من عام 1991، حتى عام 2018م ومن هذه الأعمال الفنية البوم سهر سهر، والبوم قلبك قاسي، والبوم صعب اعيش من دونك، البوم بحبك انا بحبك، والبوم بخاف اعشقك وغيرهم.

آخر حفلات بسكال مشعلاني

من ناحية أخرى، أحيت الفنانة باسكال مشعلاني حفلا غنائيا كامل العدد، ضمن فعاليات مهرجان صيف بتخنية في بيروت، وتفاعل معها الجمهور خلاله بالتصفيق والغناء.

ونشرت باسكال مشعلاني، عبر حسابها على «إنستجرام»، صورًا من كواليس الحفل وعلقت عليها قائلة: «كان مهرجان روعة والناس الحلوة يللي غنت معي الجديد والقديم أدمنتك وعلى بيروت وعن جد ميرسي لكل فانز يللي جابوا زهور أو صوار مرسومة صورتي بحبكم».

أغنية أدمنتك لـ بسكال مشعلاني

وطرحت مؤخرًا باسكال مشعلاني، عبر قناتها على موقع «يوتيوب» أغنية أدمنتك والتي حققت مشاهدات عالية وإشادات الجمهور، الأغنية قدمتها باسكال باللهجة اللبنانية وهي من كلمات وائل الأشقر وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد، وماسترينج جوزيف كرم ومن إخراج زياد خوري وإنتاج باسكال مشعلاني.

أما عن الأعمال التمثيلية، فأكدت بسكال في حديث سابق أنها لا تفكر في تجربة التمثيل نهائيا، وتراجعت عن فكرة ظهورها على الشاشة من خلال عمل كوميدي وقررت التركيز في تقديم أعمال غنائية جديدة، بالإضافة إلى الاهتمام بعائلتها والاستمتاع بأوقات خاصة خلال الإجازات والمناسبات.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »