داليا البحيري تكشف رأيها حول تأثير المقاطعة على كبرى العلامات التجارية تضامنًا مع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعربت الفنانة داليا البحيري، عن سعادتها بتأثير المقاطعة على كبرى العلامات التجارية العالمية بسبب مواصلة الكيان الصهيوني قصف قطاع غزة واستشهاد الآلاف من المدنيين.

ونشرت "داليا"، صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" تتضمن جملة "كانت وستظل فلسطين"، وعلقت عليها: "أنا حقيقي سعيدة جدًا.. كل ما أعدي قدام علامات تجارية شهيرة وآلاقيهم بينشوا بحس كده بانتصار، وفرحانة أوي ببنتي وأصحابها اللي بقوا واعين وفاهمين، بكلم كيمي إمبارح كانت مع أصحابها لقيتها بترد عليا وهي بتغني أنا دمي فلسطيني كماكميو اللي بتسمع تايلور سويفت تخيلوا".

واستكملت: "شكرًا غزة واللي زعلان ومتضايق من بوستاتي عن غزة وعن فلسطين في حاجة اسمها خد قسط من الراحة عشان ما أعكرش عليك صفو حياتك في اللالالاند وممكن تعملي عدم صداقة لطيف برضو ده تل أبيب ذات نفسها يا مؤمن فيها مظاهرات ضد اللي بيحصل في غزة.. ده غير المظاهرات في كل عواصم العالم، ده الأمريكان ذات نفسهم مقاطعين كل الماركات الشهيرة دي وغيرهم من منتجات تانية كتير اللي هي صناعة أمريكية أصلًا".

وأوضحت: "مقاطعين منتجات بلادهم عشان موالية للكيان الصهيوني عشان موالية للا إنسانية مضايقاك أوي بوستاتي بلاش تشوفها لأن باختصار كل واحد حر دي اختيارات في الحياة.. أنا عندي أصحاب مش مقاطعين ولا مقتنعين بالمقاطعة مزعلتش منهم ولا حكمت عليهم لأن في ضميرهم هم شايفين إن ده هيضر اقتصاد البلد، كل واحد حر أنا هفضل أعمل شير وأكتب وأدعم منتجات بلدي وهفضل أقاطع المنتجات الموالية وأحرر نفسي وضميري مش طول عمرنا بنقول الحل في تشجيع المنتج المصري".

وأضافت: "أهو جت على الطبطاب.. يلا نشجع المنتج المصري اللي حقيقي يقدر ينافس بقوة محدش يزايد على حد.. دي قدرات كل واحد حر".

يذكر أن آخر أعمال داليا البحيري مسرحية "سيدتي أنا" وفيلم "أولاد حريم كريم" الذي عرض في موسم أفلام الصيف الماضي وحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور.