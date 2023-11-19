شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى يمتلك "عربة فول" فى فيلم "جورى" بطولة هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان كريم عفيفى في فيلم "جورى" دور شاب طموح يقوم بعمل عدد من المشاريع التجارية والتي منها امتلاكه لـ"عربة فول" في إحدى المناطق الشعبية، الفيلم بطولة النجمة هيفاء وهبى وتأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن الفنان الكوميدى كريم عفيفى حل ضيفًا على برنامج "ملوك الترند" الذى يعرض على "تليفزيون الخليج 365" ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله وفي لقائه قال عفيفى إنه تخرج من كلية التجارة بعد ما يقرب من 11 عامًا، مضيفا أنه كان يحلم أن يكون مطربا ودائمًا كان يتخيل نفسه وهو يقف على مسرح ويغنى.

وأضاف عفيفى فى لقائه أنه بدأ دخوله مجال التمثيل بالصدفة حيث إنه كان فى أحد الأيام بالجامعة وعلم أن بمسرح الجامعة تكييف يمكن أن يتخلص به من شدة الحرارة وحينما ذهب إلى المسرح أجبر على المشاركة فى فريق التمثيل حتى يستطيع أن يجلس بالمسرح واضطر وقتها للانضمام إلى فريق التمثيل الذى اكتشف من خلاله حبه للتمثيل وأنه يملك موهبة لتتغير حياته رأسًا على عقب بعد تلك الصدفة الغريبة رغم أنه كان يتمنى أن يعمل نقاش أو حلاق

وأخر مشاركة فى السينما لـ هيفاء وهبى كان فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون