 قمر 14 – أحدث ظهور لـ بنت الفنان حسن الأسمر.. لن تصدّق كيف أصبح شكلها

كتب امير فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 05:18 صباحاً - خضعت المطربة آية حسن الأسمر، لجلسة تصوير استعدادا لتسجيل أغنية جديدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعمه فى محنته في مقاومة العدوان الإسرائلي في قطاع غزة.

بنت حسن الأسمر

واعتمدت آية حسن الأسمر، تسريحة شعر مميزة، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج الجذاب لتبرز جمال ملامحها.

وارتدت آية حسن الأسمر فستان أسود مطرز بالحلى والإكسسوارات الفضية، الذي أظهر أناقتها.

يذكر أن آية حسن الأسمر تعاقدت على غناء تتر مسلسل وتستعد حاليا لتسجيل الأغنية الجديدة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال آية حسن الأسمر، أغنية أخويا الكبير التى حققت نجاح على منصات التواصل الاجتماعي.

أغنية أخويا الكبير لـ آيه الأسمر من كلمات الشاعر أحمد زيدان، ألحان محمود هلال وتوزيع الموزع الموسيقي توزيع أحمد التوينز.

من هو حسن الأسمر؟

مطرب شعبي مصري، ولد عام 1959 بالعباسية في مدينة القاهرة ولكن أصوله إلى محافظة قنا، وكان يتردد منذ سن مبكرة على حلقات الذكر وحفلات الزفاف، وسجل أول أغنية شعبية (عليل أنا يا تمر حنة) التي كانت خطوة هامة نحو إنتاج ألبومه اﻷول،

وإتجه للعمل في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن المسلسلات التى عمل بها (أرابيسك)، وفي المسرح برز في مسرحية (باللو)، بينما من أشهر اغانيه (توهان، سمارة، أعملك إيه)، اختفى فترة عن الساحة الفنية منذ مشاركته في مسلسل (قمر). وافته المنية في 7 أغسطس 2011 إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 52 عامًا.

الخليج 365

الخليج 365

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