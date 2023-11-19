تجاوزت 130 الف جنيهًا.. محمد رمضان يستفز الجمهور بـ إطلالة مُثيرة للجدل في أحدث حفلاته؛ هكذا أَطلّ!

كتب امير فتحي في الأحد 19 نوفمبر 2023 05:18 صباحاً - نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” من حفله الأخير الذي أقيم على هامش المعرض الافريقي IATF.

إطلالة محمد رمضان

ظهر محمد رمضان في الحفل وهو يرتدي قميص من اللون الأبيض مرصع بالألماس عند منطقة الصدر، من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana، ويصل سعره إلى 3645 دولار، أي ما يعادل 112 ألف جنيهًا.

كما نسق رمضان مع الإطلالة نظارة شمسية من العلامة التجارية Balenciaga، ويصل سعرها إلى 685 دولار، أي ما يعادل 21 ألف جنيهًا مصريًا، وقد تفاعل الجمهور مع الصور والمقاطع الخاصة بالحفل، وتعجب الكثير منهم بسبب ملابسه الغربية، واعتبرها البعض أشبه بملابس النساء، هذا بالإضافة إلى تكلفتها الباهضة.

محمد رمضان يخلي مسئوليته عن نشطاته الفنية

وكتب الفنان محمد رمضان على مقطع الفيديو من حفله الأخير على هامش المعرض الأفريقي، اخوتي الفلسطينيين كنت اتمنى تأجيل كل مشاريعي لولا إلتزامي مع شركات غير عربية ولا يربطني بهم سوا عقود عمل يجب الإلتزام بها .. المحبة في القلب و الحزن في القلب ولا أحد يزايد على الأخر كلنا عرب وكلنا نتمنى من الله حرية فلسطين اللهم أمين

هذه ليست المرة الأولى، حيث أخلى الفنان محمد رمضان، مسئوليته من طرح أحدث أغانيه الجديدة التي تجمعه مع المغني سكيلز، وذلك في ظل الأحداث الجارية في غزة واعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين.

وكتب محمد رمضان، عبر “ستوري” حسابه الخاص على إنستجرام: “أغنية النهاردة (عيد ميلادي) مع المغني سكيلز..طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب”.

وأضاف: “لازم أنزلها النهاردة الساعة 5 على قناتي لأن ده إلتزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لنا”.

محمد رمضان يدعم القضية الفلسطينية

على جانب آخر، يواصل محمد رمضان دعم القضية الفلسطينية عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وكشف رمضان، في فيديو طرحه مؤخرا عبر حسابه على إنستجرام، تعرضه لمضايقات من قبل القناة العاشرة الإسرائيلية،عقب الفيديو الذي طالب خلاله الجيوش العربية بالتدخل لحل الأزمة في غزة.

وقال رمضان في الفيديو: “القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لإني عملت فيديو يحث العرب على الاتحاد والدفاع أخواتنا وستاتنا وأطفالنا ودمنا في غزة، وبتقولهم ماتشوفوش مسلسلاته تاني وماتسمعوش أغانيه تاني علشان الراجل ده بيدافع عن أخواته في فلسطين”.

وأضاف رمضان: “أنا بقولهم ده أقل واجب أعمله تجاه اخواتي والواجب التاني اللي بعمله عشانكم انتوا والرسالة دي للقناة العاشرة الإسرائيلية اسم شخصيتي في المسلسل القادم ان شاء الله”.

كما اختتم محمد رمضان مقطع الفيديو مؤكداً على موقفه وسط تفاعل الآلاف من جمهوره ومحبيه.

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