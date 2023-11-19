شكرا لقرائتكم خبر عن "الفن حياة" صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى بمناسبة اليوم العالمى للفن الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية لصالون أوبرا الاسكندرية الثقافى تحت عنوان (الفن حياة) تنظمها الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفكرى وتستضيف عددًا من كبار التشكليين هم الدكتور مصطفى عبد المعطى، هويدا السباعى، أحمد الباز وتديره الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين وذلك في السابعة مساء الإثنين 20 نوفمبر على مسرح سيد درويش، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للفن الإسلامي.

تتناول الأمسية نماذج من أشكال الفن الإسلامى إلى جانب تأثير الفنون على أوجه الحياة ودورها فى الارتقاء بالوجدان الجمعى كما يتم مناقشة عدد من الصور الإبداعية التى تمتزج بالممارسات اليومية للأفراد .

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للفن الإسلامى احتفال يقام في الثامن عشر من نوفمبر، أقره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عام 2019 بعد توصية من مجلسها التنفيذي بإقرار الاقتراح الذي تقدمت به مملكة البحرين بتخصيص يوم للفن الإسلامي تعزيزًا للإرث الفني والتوعية بأنواعه فى الوقت الحاضر.



