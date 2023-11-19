شكرا لقرائتكم خبر عن أول عروض مسرحية "الكأس الأخيرة" على مسرح الطليعة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض مسرحية "الكأس الأخيرة" على مسرح الطليعة تحت إدارة عادل حسان، من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء ولمدة خمسة أيام، لينتهي يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والمعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة .

"الكأس الأخيرة" ضمن برنامج "المعهد في الطليعة" الذي يستضيف 5 عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي .

العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، والعروض المقدمة فى المشروع سبق عرضها ضمن مشروعات طلاب الدراسات العليا قسم الإخراج، ضمن خطة لاستيعاب عروض الشباب الجدد ورعايتها .