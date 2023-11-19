ميرنا وليد - بيروت - عُرض غيتار عزف به نجم الموسيقى البريطانية إريك كلابتون مع فريق الروك "كريم"، في مزاد للروك أند رول.

وتصدر الغيتار مزاد "ورن آند تورن: روك أند رول أيكونيك غيتارز أند ميمورابيليا"، وبيع مقابل 1.270 دولار، لمجموعة جيم إرساي.

يشار إلى أن الغيتار من نوع جيبسون إس جي الإلكتروني الذي صنع في عام 1964.

وأعلنت دار المزادات، أنه أغلى غيتار لكلابتون يباع على الإطلاق في مزاد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا".

كما بيع في المزاد أشياء أخرى لنجوم بريطانيين، بما في ذلك جاكت باللونين الأزرق والأبيض ارتداه سير إلتون جون في الفيديو الموسيقي لأغنيته المفردة “باسنجرز”، والتي أُنتجبت في عام 1984، وتم بيعها مقابل 5200 دولار.

وبيعت سيارة "شيفروليه كورفيت ستنغراي" أصلية من 1966، مقابل 227500 دولار، كان يملكها ويقودها سلاش عازف الغيتار في فرقة "جانز أند روزس".

كانت هذه تفاصيل خبر بيع غيتار إريك كلابتون بمبلغ ضخم في مزاد علني.. إليكم السعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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