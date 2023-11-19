شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنانة خيرية أحمد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة نجمة الكوميديا الفنانة خيرية أحمد التي وضعت لنفسها مكانة بين الجمهور بخفة دمها وتركت بصمة كبيرة في أعمالها الفنية جعلتها تنافس نجمات جيلها من كوميديانات الزمن الجميل.

قدمت خيرية أحمد واحدًا من أشهر أدوارها لدور الخادمة الذى انحصرت فيه لفترة فى بدايتها من خلال شخصية "برقوقة" فى فيلم "حماتى ملاك" الذى عرض عام 1959، وقام ببطولته كل من: مارى منيب وآمال فريد، يوسف شرف الدين، وظهرت فيه بدور الخادمة الساذجة، وتنبع من شخصيتها الكوميدية.

أيضا من أبرز أعمالها السينمائية شخصية دوللى التى قدمتها ضمن فيلم "الأطلال" الذى قام ببطولته كل من: فاتن حمامة، وعماد حمدى وفؤاد المهندس، وميمى جمال.





أيضا من الأعمال المميزة فى تاريخها الفنى دورها فى فيلم "الفانوس السحرى" الذى شاركت فيه إلى جانب عدد من النجوم؛ منهم إسماعيل ياسين، وعبد السلام النابلسى، وتم عرضه عام 1959.

يليها أيضا دورها فى فيلم "عريس مراتى"، الذى يعتبر من أهم الأعمال التى قدمتها، حيث اشتهرت بعد ذلك بشخصية الزوجة الساذجة المملة التى تتسبب فى متاعب للزوج، واشتهرت معها جملتها “محمود يا حبيبى” والتى صارت لازمتها الشهيرة فى أعمالها مع المهندس.





ينضم لها دورها فى فيلم "أخو البنات"، حيث قدمت من خلاله دور الشقيقة الكبرى للفنان محمد عوض التى لم تكمل تعليمها وتلازم المنزل، وتضعه فى العديد من المشاكل.

ورغم التاريخ الفنى ومشوار العطاء الكبير لم يتم تكريم الفنانة الكبيرة خيرية أحمد سوى مرة واحدة خلال الدورة 14 لمهرجان القاهرة للإعلام العربي، حيث بكت من شدة الفرحة على تقدير تأخر كثيرًا، وبعد معاناة مع مرض السرطان رحلت خوخة الفن صباح يوم 19 نوفمبر 2011 ، ولكنها تبقى بفنها الراسخ فى وجدان وقلوب الملايين.

أيضا من الأعمال المميزة فى تاريخها الفنى دورها فى فيلم "الفانوس السحرى" الذى شاركت فيه إلى جانب عدد من النجوم؛ منهم إسماعيل ياسين، وعبد السلام النابلسى، وتم عرضه عام 1959.

يليها أيضا دورها فى فيلم "عريس مراتى"، الذى يعتبر من أهم الأعمال التى قدمتها، حيث اشتهرت بعد ذلك بشخصية الزوجة الساذجة المملة التى تتسبب فى متاعب للزوج، واشتهرت معها جملتها “محمود يا حبيبى” والتى صارت لازمتها الشهيرة فى أعمالها مع المهندس.